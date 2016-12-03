▲婚平法初審通過，兩大歌后阿妹（左）、蔡依林皆對外發言道賀，希望大家繼續努力。（圖／翻攝自臉書，2016.12.26）

立法院司法法制委員會今（26日）審查《民法》修正草案，將民法972條原先的「婚約應由男女自行決定」保留，並新增「同性婚約，由雙方自行決定」，初審宣布通過。

除了不少藍綠兩黨的立委們發表祝賀談話，也有許多明星發表感言，為台灣婚姻平權又往前邁進一步感到喜悅。

先是炎亞綸立即在臉書上發布萬言書表示很欣慰能出一分棉薄之力，樂壇兩大歌后也以「愛」之名鼓勵支持者堅持下去，蔡依林透過經紀人王永良表示：「繼續下去吧！『愛』一定要被實現。」；張惠妹則透過經紀人陳鎮川表示：「讓愛自由，繼續努力」。

另外，小S得知消息後表示相當開心。向來力挺同志的楊丞琳說：「非常非常地開心，這是同志朋友們應得的，希望接下來會有令人更開心的結果。」；近來對於社會紊亂有感的吳克群要大家繼續努力：「幸福尚未成功，同志仍須努力，大家一起加油！」

▲ 楊丞琳得知婚姻平權法案初審通過，欣喜的說這是同志們應得的。（圖／記者陳明安攝，2016.12.3）