中華職棒／恰恰公仔已賣700組 重做需費時NOWnews今日新聞 (2016-12-26 17:13)
中信兄弟今天開放「恰恰」彭政閔公仔預購，結果限量3000組一開賣就賣出700組，售價1880的恰恰公仔熱賣受到歡迎。
不過由於有球迷在網路上認為公仔不像，領隊楊培宏認為，「重做要重新開模，所以困難度比較高，也會花更多時間。」
然而此公仔有主場版與假日版，球迷也可以挑選喜歡的購買。
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