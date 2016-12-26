中信兄弟今天開放「恰恰」彭政閔公仔預購，結果限量3000組一開賣就賣出700組，售價1880的恰恰公仔熱賣受到歡迎。

不過由於有球迷在網路上認為公仔不像，領隊楊培宏認為，「重做要重新開模，所以困難度比較高，也會花更多時間。」

然而此公仔有主場版與假日版，球迷也可以挑選喜歡的購買。