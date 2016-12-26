2016年聖誕大戰最後一場，洛杉磯湖人以111：102擊敗少了兩大主將的洛杉磯快艇，終於終止「洛城內戰」的11連敗。

湖人全隊7人得分雙位數，本季新高，Nick Young、Timofey Mozgov都得到19分，關鍵第四節攻下重要7分的板凳暴徒Lou Williams全場14分進帳。

「我們很需要這一勝，很需要。」湖人總教練Luke Walton說：「回到家裡拿到這一勝很棒，這幾個星期實在太難熬了，我們必須找回凝聚力，找回勝利。」

湖人這個月受傷兵所苦，前13場只贏1場，幾乎要寫下隊史最爛紀錄，幸好今天補上1勝，而這1勝也讓紫金軍在聖誕節的勝場數追平紐約尼克，以22勝並列史上第一。

快艇今天少了Chris Paul與Blake Griffin，只靠J.J. Redick、Jamal Crawford苦撐，兩人今天都得到22分。

「贏就是贏了，我們傷兵很多的時候也沒有找藉口，我們今天真的很積極。」Williams說。