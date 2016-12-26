土耳其內務部：刺殺俄駐土大使系有預謀行為北京新浪網 (2016-12-26 17:03)
[環球網綜合報導]俄羅斯駐土耳其大使安德烈？卡爾洛夫12月19日在安卡拉出席攝影展開幕式時遭到槍擊身亡。據目擊者稱，殺手進入舉辦展覽的房間，他身著西裝與領帶被當作大使的安保人員。警方最終將其擊斃。俄外交部稱此事為恐怖襲擊。 俄總統普京追授卡爾洛夫俄羅斯英雄稱號。
俄羅斯《消息報》12月25日報導稱，土耳其內務部部長蘇萊曼？索伊盧表示，刺殺俄駐土大使卡爾洛夫並非個人獨立的恐怖襲擊，而是經過策劃的行為。
索伊盧說：「我們正在努力查明該事件與土耳其國內外恐怖分子之間的關係。目前，可以確定，刺殺俄羅斯大使事件與費圖拉？居倫領導的恐怖主義活動有關。這起謀殺並非恐怖分子個人所發動的，而是經過策劃的行動。」
此外，他還表示，2015年6月7日發生在土耳其議會選舉之後的恐怖襲擊與此次槍擊俄大使事件屬於同一計劃。
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