中華職棒／增菘瑋好搶手 獅希望他參加春訓NOWnews今日新聞 (2016-12-26 16:28)
統一獅隊今天確定已經把合約送給增菘瑋，就等他點頭答應，就可以順利補強，領隊蘇泰安表示：「希望他最快可以1月8日來參加春訓。」
統一獅隊今年先發土投狀況不佳，若增菘瑋能夠補進，有機會提升投手陣深度。
此外，統一獅隊先發土投以廖文揚6勝5敗最佳，其他如江辰晏、先發、後援兩頭跑的林子崴、陳韻文等，都是敗多勝少，也讓獅隊的先發投手有所危機。
除此之外，Lamigo桃猿、富邦悍將也都將爭取增菘瑋，就看誰能勝出。
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