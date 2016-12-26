指原莉乃合作早安少女組推單曲 笑稱：終於有成就NOWnews今日新聞 (2016-12-26 16:30)
日本女團HKT48成員指原莉乃（さしはら りの），從少女日漸轉型成女人，作風也越來趨大膽，一舉一動完全不避諱。
相當有綜藝感的指原莉乃，時不時會有爆炸性發言，而指原莉乃很久以前就公開表示自己是日本「偶像夢工廠」早安家族旗下女團「早安少女組」的忠實粉絲，今(26)日稍早，指原莉乃開心宣布自己終於要與偶像「早安少女組」合作的消息，興奮直喊「進演藝圈終於有成就」。
據悉，指原莉乃將與「早安少女組'17」（モーニング娘。'17）合作推出單曲「Get you！」，並且該單曲將收錄於AKB48明年1月25日發行的最新專輯中。
雙方合作的消息一出，立刻掀起網上討論熱潮，不少網友都相當期待兩邊的合作「指原的心願終於實現了」、「以後可以考慮推期間限定組合」。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas 梅西．adidas L．adidas 背包．ADIDAS 鞋袋．adidas ZX750．Adidas CC FRESH．adidas 慢跑鞋．adidas nba．ADIDAS element．adidas 滾珠．adidas 短T．Adidas 懶人鞋．Adidas 皮包．Adidas bra．手錶 adidas．adidas M63455．ADIDAS NEO．ADIDAS CLASS．Adidas 緊身．ADIDAS SMITH．adidas POLO 衫．adidas 網球．Adidas 洞洞鞋．ADIDAS m18721．adidas 毛巾．貝殼 adidas．adidas 麂皮．adidas 後背包．ADIDAS SUPERSTAR II．adidas 板鞋
- PRINGO P232 PLUS 口袋相印機 (內含108張相紙+3捲色帶)
- 日本【ISUKA】Air 810EX羽絨睡袋
- 【ANTEPRIMA】編織金屬吊環手提包(小-黑BGS-046-057-NERO O
- A&F 女裝 亮片文字貼布口袋刷毛長袖帽T(淺灰)
- 【CASIO SHEEN系列】盛夏閃耀三眼淑女水鑽腕錶-香檳金X銀(S
- 【Saint Laurent Paris】-時尚太陽眼鏡(黑色)
- 【Saint Laurent Paris】-時尚太陽眼鏡(琥珀+金)
- PERFECT極緻316七層炒鍋40CM( 附單把) KH_15140
- Porsche Design太陽眼鏡 率性大框飛行款(金-棕) #PO8478 A
- HOLA home 田園雙層遮光半腰窗270x165cm 淺黃
拍戲竟學「這些」 沈建宏靠「它」對付女友【NOWnews今日新聞】
袁惟仁載巨乳妹回家 陸元琪自諷「我胸部太小不夠看」【NOWnews今日新聞】
李準基為《步步驚心 麗》甩肉15公斤 姜河那等等帥哥互飆演技【Wow!NEWS新聞網】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
不怕老婆「冰的」 品冠偕陳曉東貼熱褲辣妹【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》