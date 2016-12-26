▲指原莉乃笑稱進演藝圈終於有成就。（圖／翻攝自推特）

日本女團HKT48成員指原莉乃（さしはら りの），從少女日漸轉型成女人，作風也越來趨大膽，一舉一動完全不避諱。

相當有綜藝感的指原莉乃，時不時會有爆炸性發言，而指原莉乃很久以前就公開表示自己是日本「偶像夢工廠」早安家族旗下女團「早安少女組」的忠實粉絲，今(26)日稍早，指原莉乃開心宣布自己終於要與偶像「早安少女組」合作的消息，興奮直喊「進演藝圈終於有成就」。

據悉，指原莉乃將與「早安少女組'17」（モーニング娘。'17）合作推出單曲「Get you！」，並且該單曲將收錄於AKB48明年1月25日發行的最新專輯中。

雙方合作的消息一出，立刻掀起網上討論熱潮，不少網友都相當期待兩邊的合作「指原的心願終於實現了」、「以後可以考慮推期間限定組合」。

▲指原莉乃與早安少女組合作推出的單曲將收錄在AKB48的最新專輯裡。（圖／翻攝自推特）