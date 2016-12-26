伍佰有感台語歌被忽略 盼帶動一波反擊中央社 (2016-12-26 16:52)
（中央社記者吳琬婷台北26日電）歌手伍佰多年來致力於創作台語歌曲，他有感台語歌曲在現今流行歌文化中被忽略，最近推出台語新專輯「釘子花」，希望能帶動一波台語歌的反擊。
伍佰最近推出第3張全台語創作專輯「釘子花」，今天出席電台「hito大台柱」活動。為呼應專輯名稱，電台邀請伍佰到花苑，小秀插花藝術，但他直呼，自己插的成品爛透了，下次還是讓專業的來。
新專輯名「釘子花」是朱槿花的台語，伍佰表示，這是一個被忽略的象徵、是充滿鄉愁的意象，因有感舊時代的文化被忽略而創作，「像是台語歌曲在現今流行歌曲文化中，就逐漸被忽略了。」
提起台語歌曲，伍佰侃侃而談，「我還滿在意是不是真正的台語歌，因為現在很多歌，它只是歌詞是台語，但旋律是國語、西洋的，沒有台語歌的精神。」
伍佰認為，語言本身有風格，對他來說，「台語像刀子，國語像鐵鎚」，所以國語唱龐克很適合，台語則適合搖滾，唱起來的力道也不太一樣。
伍佰介紹，新專輯有不少台語老歌的影子，也加入和台語歌很合拍的非洲音樂元素，玩出不同的可能性，他直言，「很想帶動一波台語歌的反擊。」1051226
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