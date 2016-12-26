我的海外婚禮時代，露梅爾教堂-台灣新人超愛



(中央社訊息服務20161226 16:07:08)皇家婚禮總是令人心生嚮往，想像在白色典雅的教堂、感受溫馨的氛圍，與心中最想留住幸運的人，一起完成你們命中註定的婚禮，那會有多幸運。在沖繩有這麼一間教堂，可以讓人一看到就打從心底讚嘆，挑高的空間，讓人感受到它的氣勢磅礡，純白的外牆，讓人感受到它的純潔高雅，最厲害的就是它坐擁整個沖繩最美的海灘景色，「虎灘」擁有沖繩最美的海洋顏色，它的美不僅讓新人心中彭湃不已，連在場的賓客也無一不讚嘆，擁有這絕佳美景的，沖繩就只有露梅爾教堂。



打造英式皇家氣息，宛如貴族般典雅華麗如果你覺得海景教堂所具備的元素就是白色、挑高、無敵海景就夠了，代表你還沒到過露梅爾教堂，如果你親身蒞臨鐵定會嘆為觀止。沖繩挑最高的教堂之一就屬露梅爾教堂。教堂採英式建築風格，坐擁自己的英式花園，要步上教堂前所要踏上的純白色樓梯，很多新人都喜歡在這邊留影紀念，走進教堂，首先映入眼簾的就是用純白大理石打造的聖潔之路，新人走向聖壇時會看到傳說中沖繩最美的海灘「虎灘」，讓新人不僅是在最美海灘完婚，互相訴說「我的願望，就是希望你的願望裡，也有我」，在這裡，妳將成為最美麗的新娘。



高貴不貴，輕鬆達成人生願望很多人把舉辦海外婚禮視為人生中的一個願望，不過現在的物價居高不下，台灣飯店婚宴年年喊漲，大家的荷包每年都縮水，新人咬牙大請客，賓客們紅包也大失血，一年比一年包的更多。在這麼一個經濟不景氣的衝擊下，國內老字號芙蝶婚禮顧問公司推出海外教堂婚禮包套，將新人心中夢幻的婚禮場景拉到日本，由神職人員證婚的白色教堂婚禮，提供現場風琴演奏及歌手演唱、佈置花飾、新娘捧花、新郎胸花、中文翻譯服務、新人結婚紀念祝福證書、氣泡香檳、花瓣雨用鮮花瓣，並由專業彩妝師為新娘打造日系妝髮造型，以及教堂專屬攝影師為新人拍攝記錄婚禮動人時刻及唯美婚紗照等，對於想在有限的預算內舉辦澎湃婚禮的小資族來說，相當誘人。



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俗話說世界太快，時間會改變一個人，會改變很多事。但是，只有一件事不會被改變，那就是-----回憶。讓美麗的婚禮，成為守護自己與所愛的人的動力，一起創造一個屬於我們共同的美麗回憶。



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