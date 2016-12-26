崑山科大「推廣校園4G創新應用服務成果發表會」APP選拔榮獲第三名



(中央社訊息服務20161226 16:05:51)為展現教育部結合大專校院及部屬機構透過4G行動寬頻特性，應用於行動學習、跨領域人才培育及科學教育展覽行動服務等執行成果，日前於國立臺灣科學教育館舉辦「推廣校園4G創新應用服務成果發表會」，同時舉辦APP選拔賽，崑山科大資傳系師生團隊自全國40多組隊伍中脫穎而出，獲得第三名。



參與APP選拔賽的隊伍非常踴躍，共計有28所公私立大專院校、41個行動APP參賽，其中不乏成大、清華、中央、虎科、雲科等知名國立大專院校參與，各校皆展現最佳成果，全力以赴。崑山科大資傳系陳淵琮老師與洪俊傑、陳冠良、黃文翰、胡凱、朱政安等五位專題生以「客製化磁磚虛擬浴室拼貼」APP參賽，利用手機拍攝使用者喜愛的磁磚花樣，上傳照片後能即時了解未施工前的樣子，浴室與廚房中的磁磚能配合不同視角、燈光來達到即時真實模擬的效果。完美地將虛擬實境、互動技術與手機APP整合於智慧生活應用中，讓使用者在施工年便可明確瞭解空間整體樣貌，獲評審青睞奪得佳績。



資傳系主任熊亮原表示，該系接辦教育部「推廣校園4G創新應用服務」專案，積極規劃教學內容，並在課程上培育學生在APP技術應用與專業技能相互鏈結，整合各項軟體功能與網頁設計製作，擴大商業效益，增加4G功能的加值應用。隨著4G行動寬頻服務的普及、智慧型手機及平板電腦等行動裝置與應用的大量推出，資傳系特別利用專案計畫，結合虛擬實境課程並實現4G創新應用服務技術人才培育，同時在課程教學期間，加強該系專業課程實務應用，本次師生團隊參加教育部「推廣校園4G創新應用服務」成果發表會，希望大家都能一起體驗行動科技所帶來的學習新樂趣。



資傳系對於強化學生實務技能與互動科技應用已逐漸展現成果，並達成該系規劃的課程要求，在創新、技術、務實的基礎下，學生獲得「以智慧生活資訊科技提升文化創意數位內容之競爭力」的整合技能，並在全國競賽中連連獲獎，證明資傳系的專業與資續整合走向，符應產業需求與技職教育的宗旨。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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