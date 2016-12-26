崑山科大空設系走入社區 提出競圖參與空間改革



(中央社訊息服務20161226 16:01:27)就在教育部宣布推動「大學在地實踐聯盟」之際，崑山科大空設系藉由與臺南市環保局合作，將課程與社區改造工程結合，以臺南市「藏金閣環保教育文化園區再造規劃設計」進行設計競圖，「環森步調」、「漫活在藏金閣」與「藏金閣文化園區」等作品分別獲得金、銀、銅獎，透過師生創意展現，實踐了大學的社會責任及與地方良好互動。



該次設計競圖由師生合作發想，第一次評圖時邀請了東區區長、龍山里里長以及居民代表參與討論，傾聽在地聲音，第二次評圖更邀請文化局、環保局及居民代表進行對話與評選。吳基正與學生林登唯、鄒燦鴻、陳怡穎、王梓安、孫正憲、潘郁佑、陳易辰、曾郁琦、施羽廷、顏聖諺、吳彥霆、簡妘倩、楊妮靜等人規劃「環森步調」，以天空步道串連園區，讓訪客得以悠遊園區，享受自然並閱讀歷史人文，受評審青睞獲得金獎。



銀獎由郭一勤老師與學生曾妤雯、夏曼嘉、郭謹睿、張利源等人規劃「漫活在藏金閣」，主張將園區內歷史建築作為臺南寫手基地，並將現有的「家具再生工廠」轉型為創意基地，讓舊家具得以新生；陳柏宗老師與學生何伯勳、廖晏婷則規劃「藏金閣文化園區」，將園區內農改場宿舍復原為日本時期風貌，引入食育教程，提供綠色消費，建構綠色消費文化，獲得銅獎。



與會的市府文化局科長吳建儀表示，同學們提出多項觀點，包括以現有綠地及綠色環境保留並主題化，規劃「毛小孩綠地」；將回收資源物品轉化成各種更有趣的「家具」，與周邊咖啡店或店家合作，以粉樂町的概念舉辦展覽，讓藝術種子遍地開花；設置生活木工課程、生活水電課程，成為環保與生活的教育學習空間；連結鄰近自行車道與大眾運輸系統、改造公車站，塑造園區意向；呼應農改場宿舍群的歷史任務，在三角公園舉辦主題野餐活動，推廣食農教育，或者讓全國各地環保志工免費申請住宿，以及提供駐市作家、藝術家住宿等等，充滿實質性點子，值得市府參考。



環保局專門委員陳嘉惠認為，這些設計創意不僅是超越單一局處業務，也超越現有以人力財力植入生成的「園區」，而是生活場域的自然組合，結合家具再生基地、歷史建築、文化創客、特色咖啡館、老樹、綠地、夜市、流浪動物宣導基地與社區居民，形成超越單一概念（如文創）與實質疆界的園區。除對學生們的創意表示高度肯定外，更期待能往下深耕，讓學術單位能與地方政府攜手合作打造優質生活空間。



「藏金閣環保教育文化園區」是由環保局「藏金閣」、「家具再生工廠」、「低探辦公室」及隸屬於文化局的「農改場日式宿舍群」所組成，目前已有二手書店及咖啡店進駐，相較於一般的「園區」有著明確邊界與主題，「藏金閣環保教育文化園區」是一個相對開放並可以多重定義的「生活園區」。例如：鄰近的咖啡店林立，作家王浩一形容這是臺南最具代表性的咖啡風景；多家知名異國風味餐廳將周圍環境串連為兼具生活與浪漫風情的場景；巽方砲臺、前美國學校校長宿舍、農改場日式宿舍群則是充滿著歷史與文化厚度；鄰近的三角公園與對面的大東夜市或假日農會市集，更是鄰居們休閒好去處；由鄰里認養的口袋公園，除每日由里長領導志工進行養護外，更固定與流浪動物協會合作，推廣「以領養代替購買，以結紮代替撲殺」的觀念，慢慢的形成毛小孩的主題公園。以上的人、事、物反而構成了這個「園區」最重要的文化DNA。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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