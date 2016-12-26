「李煥章師生剪綾布（紙）作品聯展」 12月29日起在國父紀念館盛大展出中央社 (2016-12-26 15:49)
「李煥章師生剪綾布（紙）作品聯展」 12月29日起在國父紀念館盛大展出
(中央社訊息服務20161226 15:49:36)由文化部所屬國立國父紀念館於12月29日起至106年2月16日止，分別在該館1樓文化藝廊及2樓文化藝廊（12月31日起始展出）舉辦「李煥章師生剪綾布（紙）作品聯展」。
李煥章大師投入剪紙技藝研究超過半世紀，透過各種展演教學的互動模式，大力推廣剪紙藝術之美，榮獲「三等教育文化獎章」及「民族藝術薪傳獎」等多項獎章。民國103年9月，文化部依文化資產保存法公告李大師為「重要傳統藝術剪紙保存者」，即俗稱「人間國寶」。李大師雖於民國104年辭世，享壽九十歲，惟至今仍可從作品的一刻一鏤間，感受到他對剪紙的熱情與無悔。
該次將展出李煥章大師《八十七神仙卷》單圖巨作，該幅長413公分、寬43公分。設計構圖費時3年，嗣於歷經3年後，始與得意門生曾漪合作完成，為其最大作品及經典代表作。內容展現南極天帝與東華大帝率各眾仙，一同前往覲見元始天尊賀壽之景，該幅作品冠服雍雅、髮飾華麗、袍帶飄揚，優美景象栩栩如生，極富藝術感染力。歡迎各界人士踴躍前往觀賞，相關資訊請至國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺(02)2758-8008分機545、546。
訊息來源：文化部
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