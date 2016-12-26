「2017樂壇新星」甄選開跑 柴可夫斯基首獎得主曾宇謙現身代言



(中央社訊息服務20161226 15:33:03)為持續培育深具音樂潛力青年音樂家，新北市政府文化局在今(105)年首度舉辦「2016樂壇新星」圓滿落幕後，於今(26)日宣布「2017樂壇新星」甄選活動正式開跑。文化局特別邀請柴可夫斯基小提琴比賽首獎得主，新生代國際小提琴家曾宇謙擔任活動代言人，期盼吸引全臺更多對音樂有熱情與抱負的青年朋友，歡迎各方高手踴躍報名參加。



去年參加俄國柴可夫斯基國際音樂小提琴比賽拿下首獎，成為古典界台灣之光的小提琴家曾宇謙，今天特別以代言人身分出席，並於現場和大家分享自己學習音樂的心路歷程。曾宇謙表示，「夢想有多大，舞臺就有多大」，除了不懈的練習累積自身的實力外，找尋適當的舞臺展現自己也是非常重要的一環，對於平日沒有正式演出機會的青年音樂家而言，「樂壇新星」這個活動提供一個絕佳的機會，讓所有已經準備好的年輕朋友一展身手。對曾宇謙而言，比賽就跟考試一樣，是為了達成夢想的途徑而不是目標。他勉勵所有對未來懷抱夢想的青年音樂家：「在這個競爭的環境，不管要不要或想不想透過比賽或考試來獲得機會，競爭是免不了的，所以只能自己做好準備，正面迎接挑戰，才能一次又一次的幫自己創造機會。」



今日也特別邀請今(105)年「2016樂壇新星」入選者笛咖兒單簧管四重奏，和薩克斯風演奏家陳力鋒蒞臨現場演出，象徵傳承意味濃厚。他們也表示，在文化局的協助下，讓他們能夠無後顧之憂專心於準備演出，為觀眾帶來最好的演出，並且相信透過這樣的活動，可以讓更多年輕音樂家受到肯定及重視。



文化局副局長于玟表示，新北市政府近年致力於協助充滿才華與理念的青年藝術家展演機會，以具體行動支持新世代的音樂家，希望給予最實際層面的協助。在今年首次開辦的「2016樂壇新星」甄選活動中，文化局負責提供演藝廳檔期、經費補助、票務、行政執行及宣傳等資源，協助音樂家圓夢，籌辦自己的音樂會，獲得演出者及觀眾熱烈的反應，因此期盼這個活動成為一個永續的舞台，讓更多才華洋溢的年輕音樂家發光發熱。



「2017樂壇新星」即日起開放報名至106年3月31日止，只要30歲以下者均可參加，共分古典音樂、傳統音樂及綜合跨界三個組別，入選者除可獲得最高獎金4萬元，文化局並將協助安排入選者於新北市藝文中心舉辦一場音樂會。詳情請上文化局官方網站http://www.culture.ntpc.gov.tw/查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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