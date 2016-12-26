台東縣府大廳咖啡飄香，活化公共空間服務品質再提升



(中央社訊息服務20161226 15:32:34)臺東縣政府為實質推廣地方特色產品，增加商品多元通路並提升曝光度，縣政府一樓大廳增設實體店面販售區，活化公共空間再利用，並於今(26)日正式開幕暨年度SBIR成果發表會，縣長黃健庭也特別沖泡第一杯咖啡送給夫人陳怜燕，當做結婚30週年的賀禮，黃縣長期縣府大廳友善空間不僅加深公部門為民服務的正面形象，讓來縣府研習、洽公民眾及貴賓一踏進縣府，即進入一場咖啡賞味體驗，共創生活X在地優質好物的Dream Café好感空間。 大廳友善服務空間開幕儀式暨年度SBIR成果發表會於今天上午9點30分展開，黃縣長表示，縣府在積極對外招商的同時，縣府並沒有忘記照顧縣內眾多中小企業與員工福利，今年選擇縣府大廳近12平方公尺的空間，招募台東理念相同的業者進駐服務，為了就是提升既有公共服務空間，並希望這樣的空間可以增加縣府近1200個(員工)家庭對於府內輔導產業的了解與認識，也增進縣府內部對於台東產業的採購與支持。



因此，縣府自5月起開始籌備該販售空間作業，採公開招標方式邀請專業經營團隊進駐，由「舒房輕食坊」取得經營權，期望結合地方產業資源，嚴選特色食材研發製作餐點，提供台東在地咖啡、在地食材手作而成的輕食及甜點，透過最直接的飲食體驗，提升縣府員工及洽公民眾對台東在地產品之認同感，展示櫃也特選臺東好物標章產品，未來將可供縣府內員工、洽公民眾及貴賓就近選購、品嚐。 空間設計師張希妍提出構想指出，經營空間選用木質吧檯以咖啡樹意象打造而成，以咖啡豆型曲線天花板突顯出創意主題，原有圓柱美化成樹幹層板造型營造出蓬勃生機感，藉此象徵台東觀光產業的發展。



接著由黃縣長及設計師共同簽名於咖啡豆上並黏貼在吧檯上，象徵友善服務空間正式啟動，縣長也由經營業者教導學習沖泡第一杯台東咖啡及推廣台東咖啡，由於今天正好是黃縣長結婚30週年，黃縣長並特別將學習成果獻給夫人當做賀禮，黃縣長等則由財經處長盧協昌陪同巡視台東好物及104年地方型SBIR創新研發成果業者開發之產品，盧處長也簡單介紹目前即將上架的產品種類及樣式。



縣府財經處表示，Dream Café於今開始正式在縣府一樓大廳為民服務，歡迎未來洽公民眾在洽公之餘不訪來到縣府大廳喝咖啡、了解與支持台東優質產品！



訊息來源：台東縣政府



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