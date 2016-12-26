南華大學傳播系獲公民新聞獎「新聞專題類」優勝



(中央社訊息服務20161226 15:32:09)就讀南華大學傳播系四年級的陳玫瑜、尤毓翔及陳羿潔等三位同學，以『美麗的景色，致命的缺點』為題製作專題新聞，日前參加「2016Peopo公民新聞獎」脫穎而出，榮獲「新聞專題類」優勝之殊榮，也喚起大家對台東醫療資源短缺的議題的重視與關切。 由公共電視文化事業基金會及卓越新聞獎基金會共同主辦的「Peopo公民新聞獎」，除了鼓勵參與網路影音公民新聞提升報導品質之外，也期望藉此讓大家喚起對社會的關心，每年都會吸引來自全台的公民記者一同參與投稿，今年的作品競爭更加激烈，新聞專題組共有66件作品參賽，16件作品入圍，最後決選出5件優勝作品，其中南華大學傳播系同學所製作的『美麗的景色，致命的缺點』之專題，不僅深獲評審團肯定，更是此次得獎影片中唯一的學生團隊。 南華大學傳播系尤毓翔同學表示，一開始要做專題時，身為台東的他與同學即想到有關於台東醫療的議題，尤同學指出，台東目前是台灣本島醫療資源最缺乏的縣市，土地面積僅次於花蓮及南投，由於環境的影響，造成醫護人員的短缺，再加上沒有完整的規劃，興建醫院似乎變得遙不可及。為了完整且真實的紀錄台東醫療對於洗腎患者及急診病患究竟有多麼不便，他們三人即前往台東，並實際到病患家中採訪，更陪同一起前往醫院。 這支專題作品不僅獲得指導老師周旭毅的青睞，在課堂播出時也吸引同學們的目光，喚起大家對這個議題的關注。陳玫瑜同學說，這支新聞專題是以台東醫療資源缺乏為出發點，探討急診、洗腎患者及獨居老人就醫上的不便，而且採訪時，民眾都很希望這個議題可以被重視，也希望這支新聞可以被更多人所看見。陳同學指出，透過新聞專題的製作，不只是要挖掘出需要被關心的人、事、物等相關議題，更希望能喚起社會大眾的關切，以達到公民新聞彰顯公民力量與價值。該新聞專題『美麗的景色，致命的缺點』影片，可在YouTube影音平台點閱下載，歡迎大家踴躍點閱觀賞並一同關心社會。



訊息來源：南華大學



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