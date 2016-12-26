中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）26日說，大陸與聖多美普林西比復交體現「一中」原則是「人心所向、大勢所趨」，雙方同意推進在農業、漁業和旅遊業3大優先領域合作。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月26日