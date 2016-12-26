排球界年度五大賽事之一、2017年高雄市體育季系列活動，邁入第61屆的和家盃排球錦標賽，明年1月5日起在高雄市舉行，共有284隊、8520人參賽。（高雄市體育處提供）中央社記者林宏翰傳真 105年12月26日