和家盃排球錦標賽邁入61屆中央社 (2016-12-26 16:50)
排球界年度五大賽事之一、2017年高雄市體育季系列活動，邁入第61屆的和家盃排球錦標賽，明年1月5日起在高雄市舉行，共有284隊、8520人參賽。（高雄市體育處提供）中央社記者林宏翰傳真 105年12月26日
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