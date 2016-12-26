（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，大陸與聖多美普林西比復交體現「一中」原則是「人心所向、大勢所趨」，雙方同意推進在農業、漁業和旅遊業3大優先領域合作。



被問到中聖復交是否意味兩岸「外交休兵」結束，華春瑩說，大陸在這個問題上的立場沒有改變。



她重申：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們一貫堅持在和平共處五項原則和『一個中國』原則基礎上，與世界各國發展友好合作的關係。」



華春瑩下午在大陸外交部例行記者會主動宣布，大陸外交部長王毅與聖國外長布特流（Urbino Botelho）中午在北京代表兩國簽署復交聯合公報。兩國政府決定，即日起恢復大使級外交關係。



她說，中聖復交是「兩國人民的共同願望，符合兩國和兩國人民的根本利益，體現了『一個中國』原則是人心所向、大勢所趨，順應了中非友好的大勢，我們歡迎聖普重新回到中非友好的大家庭」。



華春瑩表示，中聖雙方同意，「一中」原則是兩國關係發展的前提和政治基礎，雙方要加強人員往來、增進政治互信，有序推進在農業、漁業和旅遊業3大優先領域的合作。



她說，大陸願秉持合作共贏和共同發展的原則，在中非合作論壇和中國－葡語國家經貿合作論壇的架構下，與聖國推展各領域友好互利合作，「這個意願是很明確的，雙方積極性也是強烈的」。



至於中聖經貿合作規模會多大，華春瑩表示，這要視今後雙方合作推展情況而定。1051226