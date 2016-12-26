中聖復交 陸外交部：體現一中原則中央社 (2016-12-26 16:32)
（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，大陸與聖多美普林西比復交體現「一中」原則是「人心所向、大勢所趨」，雙方同意推進在農業、漁業和旅遊業3大優先領域合作。
被問到中聖復交是否意味兩岸「外交休兵」結束，華春瑩說，大陸在這個問題上的立場沒有改變。
她重申：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們一貫堅持在和平共處五項原則和『一個中國』原則基礎上，與世界各國發展友好合作的關係。」
華春瑩下午在大陸外交部例行記者會主動宣布，大陸外交部長王毅與聖國外長布特流（Urbino Botelho）中午在北京代表兩國簽署復交聯合公報。兩國政府決定，即日起恢復大使級外交關係。
她說，中聖復交是「兩國人民的共同願望，符合兩國和兩國人民的根本利益，體現了『一個中國』原則是人心所向、大勢所趨，順應了中非友好的大勢，我們歡迎聖普重新回到中非友好的大家庭」。
華春瑩表示，中聖雙方同意，「一中」原則是兩國關係發展的前提和政治基礎，雙方要加強人員往來、增進政治互信，有序推進在農業、漁業和旅遊業3大優先領域的合作。
她說，大陸願秉持合作共贏和共同發展的原則，在中非合作論壇和中國－葡語國家經貿合作論壇的架構下，與聖國推展各領域友好互利合作，「這個意願是很明確的，雙方積極性也是強烈的」。
至於中聖經貿合作規模會多大，華春瑩表示，這要視今後雙方合作推展情況而定。1051226
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
- City Diamond引雅『玫瑰心情』30分求婚鑽戒
- SUPERDRY 極度乾燥 短袖 潮T T恤 酒紅色
- agnes b.船型防刮零錢卡片鑰匙圈(黑)
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 BAOBAO幾何方格4x6小斜背包(卡其)
- Yvonne Collection公雞6x7呎雙人四季被深藍-3M新雪麗棉
- 【PRADA】新款浮雕LOGO防刮牛皮多夾拉鍊長夾(黑1M0506-QWA-
- TP-LINK M7350 4G 進階版LTE 行動Wi-Fi分享器
- TOMMY HILFIGER 潮流玩色時尚腕錶-銀x白/40mm M1781541
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】絕對信心-手鍊(BK0517)
- 【寶康珠寶】天然Ａ貨翡翠飄紫墜鍊
中國人還要忍霧霾多久？至少十幾年【北京新浪網】
空氣污染需提防心血管病【北京新浪網】
停止辦理交通違法罰款【北京新浪網】
陝西西安地鐵6號線2期站點增加 最新方案17個站【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》