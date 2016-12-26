（中央社華盛頓25日綜合外電報導）當這份好運降臨時，美國男子卡崔克才剛完成第8次化療。他在1項競賽中脫穎而出，可免費享用賓夕法尼亞州餐廳1年份披薩，但他不願獨享這些美食，決定把它們捐給食物銀行。



美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社報導，卡崔克（Josh Katrick）放棄了在2017年當之無愧地大啖鋪滿融化莫札瑞拉起司披薩的機會，罹患大腸癌的他認為，還有人比他更需要這些食物。



因此，他決定將每一塊披薩捐給賓州北安普敦食物銀行（Northampton Food Bank）。



36歲的卡崔克告訴CNN：「俗語說，『當生命給了你又酸又苦的檸檬時，你可以把它做成又甜又好喝的檸檬汁』，所以當生命給了你披薩，就捐出一塊吧！」



從小到大，卡崔克經常在北安普敦的「馬里奧披薩」（Mario's Pizza）大飽口福，他也是1200名參賽者之一。



贏家在2017年，每個月都能免費享用兩個「超」大披薩和汽水。



在卡崔克慷慨送出這項耶誕大禮後，位於費城以北65英里處的馬里奧披薩決定共襄盛舉。



這家披薩餐廳宣布把獎品加倍，以確保卡崔克和食物銀行都能獲得一年份的免費披薩。



卡崔克說：「過去幾個月所經歷的一切，我遇見了許多人，獲益良多，我希望有所回饋。這家食物銀行非常感激，也很驚訝。他們將會善加利用這些食物。」



卡崔克說，他8月為大腸癌第2期動手術，並從9月開始接受化療。



卡崔克的父親告訴CNN，他對兒子感到「非常自豪」。



卡崔克的善舉並未就此畫下句點。



仍不願獨享所有披薩的他說：「也許會與我的臉書好友共享，或是自行舉辦1場比賽，看看有沒有人也想吃些披薩。」（譯者：中央社劉文瑜）1051226