（中央社曼谷26日綜合外電報導）警方今天表示，2004年造成22萬6000人喪生的南亞海嘯過去12年之後，泰國至今仍有至少400名罹難者身分未能確認。



當年12月26日，規模9.15的地震引發了印度洋海嘯，這是有史以來最嚴重的其中一場天災。



受創最巨的國家包括泰國、印尼、印度及斯里蘭卡，泰國約5395人罹難，其中約有2000名外國觀光客。



泰國南部攀牙府（Phang Nga）塔古巴（TakuaPa）區警局副局長安南德（Anand Boonkerkaew）告訴路透社：「自從2004年那場海嘯以來，政府有關部門共聯絡4000到5000名家屬前來認領遺體。當中約400名罹難者無法辨識。」



目前正是泰國觀光旺季，當年受海嘯影響的大部分地區仍舊照常營業，新建旅館已取代了在海嘯中傾倒的飯店。



泰國預期，今年外國觀光客人數將達創紀錄的3240萬人。



批評人士說，泰國海嘯預警系統仍舊不足，部分原因是沒有適當維護。不過，泰國政府指預警系統狀態良好。（譯者：中央社周慧盈）1051226