針對中信兄弟自由球員王勝偉、「恰恰」彭政閔的部分，統一獅隊今天確定補強已告一段落，未來就等待增菘瑋的合約簽訂，就可以準備1月8日的開訓典禮。

增菘瑋今年在戰力外測試表現亮眼，球速還有144公里，加上整體動作協調性佳，似乎已經恢復過去身手。

統一獅領隊蘇泰安說：「我們已把合約給經紀公司了，就看他們的回覆。」

此外，統一獅隊也確定補強告一段落，蘇泰安表示：「確實目前來說，整體的隊型跟兩人的位置是有點重疊，所以我們傾向考慮不爭取他們，但他們的確是很優秀的球員。」

恰恰目前位置主要是一壘跟指定打擊，統一獅隊也有鄭鎧文等重砲手可以考慮。

獅隊一壘有不少競爭者，備受期待的鄧志偉、加上老將高國慶，內野游擊有潘彥廷、陳傑憲、蘇智傑等三位年輕新秀，加上今年在冬季聯盟表現也有進步的蔡奕玄在內，內野陣容已經相當完整，所以就不會去更動。