▲KID（右）已離開黑人與Andy創立的公司，傳說要投靠吳宗憲。（圖／翻攝KID臉書，2016.12.26）

「CIRCUS」走紅的KID（林柏昇）2010年簽給黑人（陳建州）與Andy（張世明）共同創立的傳奇星娛樂。據悉KID早在2014年就離開該公司，今（26日）驚傳他將簽給吳宗憲。

KID坦承2年前就沒跟「傳奇」續約，認為一次簽3年太久，但也說跟前東家仍保持良好關係，傳奇爾偶還是會幫他接工作，酬勞也會分好，說跟他們是口頭上的默契，但現在都是自己接工作居多。

▲KID（右）在2014年就離開黑人與Andy創立的傳奇星娛樂。（圖／翻攝KID臉書，2016.12.26）

KID自從2014在《綜藝玩很大》中，因為表現太瘋狂被吳宗憲稱作瘋子，隨後也因表現亮眼被吳賞識成為固定主持人，他們也是從那時候開始，培養出如同師徒般的好交情。

最後KID表示沒有投向吳宗憲懷抱，說吳宗憲早就知道他現在無約，但從沒跟他談起合作一事，自己也不會太在意反而很喜歡現在的狀態，也感謝前東家一路的栽培，才有現在的自己。