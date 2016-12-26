強颱納坦襲擊菲律賓 聖誕節多達10萬人被疏散NOWnews今日新聞 (2016-12-26 16:04)
強力颱風「納坦」(Nock-Ten)襲擊菲律賓，周一(26日)晚上將往人口稠密的首都馬尼拉前進，對此當地民防官員發布了「紅色警戒」。強烈的陣風將樹木連根拔起，也造成了停電，但目前仍未傳出傷亡。
馬尼拉的民防官員警告，首都可能會有強烈的陣風和暴雨。該國的災害監測委員會發言人馬拉席干(Mina Marasigan)則說，目前仍處在紅色警戒的狀態，我們在馬尼拉也預先準備了救援物資，也持續清除道路上的障礙物，因應之後的救員需要。
在菲律賓被稱之為「妮那」(Nina)的「納坦」颱風，在周日(25日)時於菲國卡坦瑞內斯島(Catanduanes island)的海岸登陸，由於擔心發生山崩的危險，比科爾區(Bicol)居住在危險地區的10萬人已經被撤離。當晚比科爾區周圍的最大風速甚至達到每小時185公里，陣風達到每小時255公里，相當強勁。
許多地方傳出停電，菲律賓當局警告，沿海及低窪地區要注意洪水，大約有20萬人暫時在各地疏散中心避難。目前數十個港口關閉，風浪仍強需注意。菲律賓是亞洲最大的基督教國家，這也是歷年來第7次有颱風在聖誕節襲擊該國。
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