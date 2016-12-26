日本首相安倍晉三將於周一(26日)晚間啟程前往美國訪問，預計周二(27日)將前往夏威夷訪問珍珠港，並與美國總統歐巴馬(Barack Obama)會面。他在周一時表示，希望這次訪問珍珠港能向世界傳達日本不再重複過去戰爭暴行的決心。

安倍在日本經濟團體聯合會(Keidanren)的會館演講時說，日本和美國的聯盟，相當有希望能處理世界上各種國際問題。這次偕同美國領導人訪問珍珠港，也是要向世界展現和解的力量。

自1951年9月12日日本前內閣總理大臣吉田茂短暫訪問夏威夷以來，安倍是第一位訪問珍珠港的日本首相。而美國總統當選人川普(Donald Trump)於11月8日勝選後，安倍也是第一個在選舉後與川普會面的領導人。川普也稱安倍是「值得信賴」的領導人。

據美國之音報導，安倍雖然訪問珍珠港，但不會正式對1941年12月7日日本襲擊珍珠港的事件道歉，當時2000多名美國軍人因此身亡。如同歐巴馬拜訪廣島一樣，這位美國總統也沒有為1945年殺死數十萬長崎和廣島平民的原子彈轟炸道歉。

白宮對此則表示，安倍這次訪問的意義在於，雖然過去在二戰時是敵人，但現在是重要的盟友。