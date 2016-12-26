大陸海軍「遼寧號」航空母艦由東海穿越宮古島南下進行軍演，國防部表示，遼寧號由5艘作戰艦護衛，昨天晚間8點左右言我防空識別區東南邊外20海浬經巴士海峽航行，今天下午2點經過東沙島東南海域繼續向西南航行，執行跨海區訓練任務。國防部表示，軍方會持續掌握「遼寧號」戰鬥群的未來動向。



遼寧號大約在昨天晚間通過台灣東邊海域，有住在花蓮的網民反映昨晚空軍F-16戰機緊急起飛，一直到深夜凌晨才降落，相當辛苦，今天有平面媒體報導，空軍出動攜帶偵察設備的F-16戰機前往偵照遼寧號戰鬥群，不過國防部對此表示，相關係結依照慣例不予評論。



(圖片：日本防衛省公布)



