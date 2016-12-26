與陸建交 聖多美爭取陸公司投資中央社 (2016-12-26 16:03)
（中央社北京26日綜合外電報導）中國大陸今天承諾大力支持西非新友邦聖多美普林西比。剛與台灣斷交的聖多美外長布特流試圖爭取大陸公司到他「平靜的」國家投資。
大陸外交部今天指出，外長王毅在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談。兩人會談後簽署「中華人民共和國和聖多美和普林西比民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。
路透社報導，王毅說：「中國願在能力所及範圍內，支持聖多美謀求社會經濟發展，改善民生福祉。」他並未說明大陸可能提供那些援助或貿易協定。
布特流以葡萄牙語發言說，聖多美已彌補過去的過錯，與中國大陸重新建交。大陸1997年在聖多美承認台灣後與聖國斷交。
布特流說：「聖多美是個小小的島國，人民非常友善，很平靜，有非常好的條件發展貿易和商業，以及和中國公司合作。」（譯者：中央社羅苑韶）1051226
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