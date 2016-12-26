納坦颱風侵襲菲律賓，造成至少4人死亡，將近40萬人撤離。



據德通社報導，這4名死者，包括1對夫婦掉入河中溺斃，1名婦女住家牆壁坍塌，被牆壁壓死，還有1名男子被折斷的棕櫚樹壓死。



報導說，納坦颱風昨天侵襲菲律賓，帶來狂風暴雨，很多地方淹水，一些電線被吹斷，導致當地停電。



納坦颱風也導致菲律賓交通癱瘓，飛機停飛，船隻停駛，很多旅客困在機場跟港口。



（圖片取自網路）



