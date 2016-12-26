（中央社記者康世人新德里26日專電）印度國會最近成立「印台國會友誼論壇」，「印度時報」部落格近日一篇專文認為，這個組織開啟印台國會更緊密聯繫，且對印度在東亞局勢動盪擁有戰略機會之際相當重要。



「印度時報」（The Times of India）助理編輯高許（Rudroneel Ghosh）24日在「印度時報」部落格以「新綜效：印台國會友誼論壇將開啟印台關係新篇章」為題，撰寫分析專文。



文章認為，繼立法院4月22日成立「台印國會友好協會」後，印度國會的「印台國會友誼論壇」也在12月16日成立，開啟印、台國會更為緊密的聯繫，提供兩國國會議員間交流的重要平台，有助促進印台雙邊關係，確實是令人歡迎的一步。



高許指出，印度國會「台印國會友誼論壇」為何如此重要？無可否認，中國大陸過去數十年快速崛起，美國「重返亞洲」政策激盪下，導致當前東亞政治局勢動盪，加上川普當選美國下任總統，成為完全難以預測的變數，這讓印度充滿了戰略機會。



高許在文章中說，相對於中共統治下的中國大陸，台灣是個多元種族且活躍的民主政體，民進黨政府提出新南向政策，著眼提升台灣與東南亞和南亞的經貿關係，減少對大陸過度依賴，以利市場更多元化。



文章指出，總統蔡英文和美國總統當選人川普本月初約10分鐘的通話，是台美領袖從1979年以來首度公開互動，明確改寫東亞態勢，東亞各國莫不充分利用這一變化。印度藉著提升對台關係可增加戰略深度，印度國會「印台國會友誼論壇」正可幫助兩國梳理系統化雙邊的經濟目標，並開闢新的合作途徑。



高許最後表示，印台之間可相互學習之處甚多，台灣在印度投資可幫助印度達到工業化目標，而印度崛起的中產階級則提供台商廣大市場。



文章認為，兩國在教育、科技、農業有大量的合作機會，印度國會「印台國會友誼論壇」與立法院的「國會友好協會」相互交流將可產生新綜效，對印台關係實屬雙贏。1051226