疑暴力涉農會席次分配 前縣議員遭羈押中央社 (2016-12-26 15:35)
（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）雲林地檢署今天表示，雲林縣議會詹姓前議員疑似以非法暴力手段，涉嫌介入西螺鎮農會席次分配，檢方以有反覆恐嚇之虞，聲請羈押獲准。
今年11月29日晚間，西螺鎮農會總幹事廖錦富遭闖入歹徒持刀械恐嚇，要求配合行事，5分鐘後離開，廖及家人都未遭傷害，也無財物損失；嫌疑人落網後供稱，作案純為缺錢用，背後無他人指使。
雲林地檢署指出，檢方指揮西螺警方偵辦，在今年12月14日宣布偵破，分別查獲廖姓主嫌共4人，其中主嫌由檢方聲請羈押禁見獲准。
檢方指出，全案由檢警深入追查，發現雲林縣議會詹姓前議員涉嫌非法介入明年2月農會選舉席次分配，並涉嫌多起聚眾滋事及攜帶棍棒砸毀車輛等恐嚇案件。
檢方於12月23日將詹姓前議員傳喚到案，並以涉嫌違反農會法、恐嚇罪嫌等，向法院聲請羈押獲准。
檢方表示，詹嫌疑似聚眾滋事與攜帶棍棒砸車，檢察官將其列為聲請羈押的事證之一，初步調查，砸車是與財務糾紛有關，與農會選舉無關，但被告供述有避重就輕之嫌、行為有串證、反覆恐嚇、逃亡之虞，聲請羈押獲准。1051226
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》