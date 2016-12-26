（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）雲林地檢署今天表示，雲林縣議會詹姓前議員疑似以非法暴力手段，涉嫌介入西螺鎮農會席次分配，檢方以有反覆恐嚇之虞，聲請羈押獲准。



今年11月29日晚間，西螺鎮農會總幹事廖錦富遭闖入歹徒持刀械恐嚇，要求配合行事，5分鐘後離開，廖及家人都未遭傷害，也無財物損失；嫌疑人落網後供稱，作案純為缺錢用，背後無他人指使。



雲林地檢署指出，檢方指揮西螺警方偵辦，在今年12月14日宣布偵破，分別查獲廖姓主嫌共4人，其中主嫌由檢方聲請羈押禁見獲准。



檢方指出，全案由檢警深入追查，發現雲林縣議會詹姓前議員涉嫌非法介入明年2月農會選舉席次分配，並涉嫌多起聚眾滋事及攜帶棍棒砸毀車輛等恐嚇案件。



檢方於12月23日將詹姓前議員傳喚到案，並以涉嫌違反農會法、恐嚇罪嫌等，向法院聲請羈押獲准。



檢方表示，詹嫌疑似聚眾滋事與攜帶棍棒砸車，檢察官將其列為聲請羈押的事證之一，初步調查，砸車是與財務糾紛有關，與農會選舉無關，但被告供述有避重就輕之嫌、行為有串證、反覆恐嚇、逃亡之虞，聲請羈押獲准。1051226