「瑞典戰神」Zlatan Ibrahimović向來以個人色彩鮮明而聞名，從他今年過聖誕節的方式便能窺知一二。

35歲曼聯球星在個人Instagram上發布了一個名為「向伊布挑戰（Dare to Zlatan）」的短片，他在短片裡僅著內褲躺在雪地上做「雪天使」，令人咋舌。

Ibrahimović的健美體態在短片中一覽無遺，年齡似乎對他來說僅是個數字，本季來到曼聯在各項賽事出賽25場打進16球、聯賽16場11球，雙雙在隊內排名第一，近9場出賽狂入10球，效率依舊驚人。