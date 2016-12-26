英超／超人伊布 聖誕節裸體挑戰做雪天使NOWnews今日新聞 (2016-12-26 15:33)
「瑞典戰神」Zlatan Ibrahimović向來以個人色彩鮮明而聞名，從他今年過聖誕節的方式便能窺知一二。
35歲曼聯球星在個人Instagram上發布了一個名為「向伊布挑戰（Dare to Zlatan）」的短片，他在短片裡僅著內褲躺在雪地上做「雪天使」，令人咋舌。
Ibrahimović的健美體態在短片中一覽無遺，年齡似乎對他來說僅是個數字，本季來到曼聯在各項賽事出賽25場打進16球、聯賽16場11球，雙雙在隊內排名第一，近9場出賽狂入10球，效率依舊驚人。
Dare to Zlatan
IAmZlatan（@iamzlatanibrahimovic）張貼的影片 於2016 年 12月 月 24 3:31下午 PST 張貼
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