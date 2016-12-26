高壓鋼瓶倒 噴飛百公尺撞破校園水泥牆中央社 (2016-12-26 15:50)
南投縣竹山鎮一家資收場內鋼製高壓氣瓶因傾倒受損，氣瓶噴飛約100公尺遠、12公尺高，掉落國小校園，撞破水泥牆、柱子。中央社記者蕭博陽南投縣攝 105年12月26日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
- KITTY美樂蒂雙子星和服浴衣成人款格紋多圖凱265550美265574
- SKECHERS (女) 跑步系列 Go MEB Speed 3 - 14100BLK
- 【漢石齋】珍藏逸品 帶皮雙面雕刻翡翠吊墜
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO幾何方格4x8大手拿包(霧面
- SKECHERS (女) 運動系列 GO FIT TR - 14088NVW
- 【SUMMER 寶石】天然緬甸A貨冰糯春帶彩翡翠貔貅項鍊(實物實
- 橘寶天然濃縮洗淨劑 (250ml×12入盒裝) 含專用噴頭x4
- ILEY伊蕾 撞色剪接休閒上衣(桔)
- Nike 休閒鞋 Roshe One HYP 男鞋
- 【MONDAINE瑞士國鐵】MINI GIANT小巨人腕錶(35mm/紅色皮帶)
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】