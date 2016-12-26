高壓鋼瓶倒 噴飛百公尺撞破校園水泥牆中央社 (2016-12-26 15:24)
（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣竹山鎮一家資收場內鋼製高壓氣瓶因傾倒受損，氣瓶噴飛約100公尺遠、12公尺高，掉落國小校園，撞破水泥牆、柱子。
一支鋼製高壓氣瓶上午8時15分飛進竹山鎮延平國小校內，強大力道削掉水泥柱一角，再撞破走廊邊矮牆，最後停在中庭草地，所幸適逢週一，學校舉行週會，學生都在大禮堂，否則若照平常課表，當時應為晨間活動，將有眾多師生在草地、走廊活動，後果不堪設想。
延平國小校長陳榮昌說，全校師生上午在禮堂進行週會，突然聽見「砰」聲巨響，他趕往查看，見一支長約2公尺的氣瓶橫躺中庭草地，擔心可能釋放有毒氣體或爆炸，趕緊通報警消，經判斷無危險性，而附近一家資源回收場業者也進校找氣瓶，並坦承自回收場飛出。
「真是好險」，陳榮昌表示，今天是週一，當時全校師生在禮堂參加週會，所以無造成師生受傷，若是其他上課日，案發時應為晨間活動，多數學生會在草地跳繩，難以想像噴飛的鋼製氣瓶帶來什麼危害，而氣瓶也擦過校內一棵百年樹木，降低衝擊力道。
陳姓資源回收場業者說，場內一台挖土機移動時，不小心碰倒氣瓶，氣瓶嘴疑因撞擊地面損壞，整支氣瓶突然就噴飛，拋物線飛行約100公尺、高度12公尺，掉落延平國小；這支氣瓶透過回收取得，瓶內剩少許惰性氣體，案發後，場內另4支氣瓶已委外運出。1051226
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】