今年8月間，高市警三民二分局分局長李世昌遭檢調發現，涉嫌於2011年3月任職市警局行政科專勤組專員期間，向電玩業者收取賄絡；經覊押4個月，高雄地檢署今天(26日)依貪污罪將李世昌，以及擔任白手套的離職警員葉嘉雄、彭達明共3人提起公訴。

起訴指出，李世昌涉嫌於2010年12月至2013年1月間，藉擔任市警局行政科專員之便，收受高雄市各區一共30家的賭博電玩業者之賄款，一共21次，總計個人收賄金額達573萬元。另偵查期間，檢方又清查出李及其家屬名下財產，暴增1千1百多萬元，認定其為來源不明的犯罪所得，法院一併宣告沒收。

據檢方表示，李世昌坦承收賄達1000多萬元，個人所得達500萬元；至於其他不明金流部分，檢調將持續追查。