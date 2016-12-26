德國南部聖誕節大撤離 所幸1.8頓未爆彈順利拆除NOWnews今日新聞 (2016-12-26 14:56)
聖誕節前夕當天德國南部城市奧格斯堡(Augsburg)發現一顆重達1.8頓的第二次大戰時期的未爆彈，當地超過54,000人於聖誕節(25日)早晨被緊急撤離。當天晚上7點左右，當地官方臉書宣布，炸彈已經成功拆除。
奧格斯堡市長格里布(Kurt Gribl)在推特(Twitter)上發布貼文說：「飛機炸彈拆除了，在這具有歷史意義的一天裡，這些勇敢的人是真正的英雄。衷心感謝你們。」
根據美國有線電視新聞網報導(CNN)，在奧格斯堡早前的聲明中證實，這枚未爆彈是英國空軍在二戰期間空投到這座城市的，當時兩國敵對。
許多的警察、救護車和路障被配置在奧格斯堡地區，目前確定未爆彈沒有立即的危險，德國當局決定在聖誕節假期結束前撤離這些配置。雖然二戰已經結束70多年，但許多未爆彈及當時埋下的地雷在歐洲造成許多問題。
2014年1月德國奧伊基興市(Euskirchen)推土機在施工過程中撞到了一顆未爆彈，造成1死1傷的慘劇。2015年8月在倫頓東部一處建築工地裡，發現了一枚重達250公斤的未爆彈，當局於深夜緊急疏散民眾，所幸最後順利拆除。
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