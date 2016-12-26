西甲傳統勁旅「蝙蝠軍團」瓦倫西亞在2016年打出糟糕戰績，俱樂部主席Layhoon Chan選擇在聖誕節當天錄製短片為此向球迷道歉。

從上賽季的下半季開始，瓦倫西亞在最後21輪僅贏6場，最終以12名結束賽季，本季則是已賽15輪僅拿3勝暫居17名（倒數第4），積分12分與降級區的希洪競技相同，兩季內換了5次教練仍是止不住血。

「我想為了這個糟糕的賽季向所有瓦倫西亞球迷說聲抱歉，我們會從錯誤中吸取教訓、繼續努力找到解決方案、並且強力反彈，我希望新的一年會更好。」Chan說。

「同時，我在此祝願所有瓦倫西亞球迷以及你們的家人聖誕快樂、身體健康，並在新的一年快快樂樂。」