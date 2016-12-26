廣納建言凝聚共識 臺三線跨域論壇揭幕



(中央社訊息服務20161226 14:53:57)為聽取各界民眾及地方政府之意見，客家委員會於今(26)日在臺灣大學法律學院召開「國家級臺三線客庄浪漫大道」中央與地方跨域論壇。主任委員李永得在開幕時表示，透過論壇能讓政策推動更貼近地方需求，未來期能用客家文化獨特美學為基礎，讓民眾願意到客庄生活、願意讓下一代在此受教育及成長，使臺三線客庄成為國際性的浪漫大道。 李主委致詞時，特別針對「人文形塑」、「環境整備」及「產業發展」等三大主軸詳細說明。他首先指出，要創造一個適合生活、可以讓下一代留下來受教育跟成長的環境，政府必須要能協助提供就業機會，因此「產業發展」即為臺三線推動計畫中非常重要的一環，而觀光正屬於產業發展之一。 在人文建設方面，李主委則表示，要使在地人或外鄉人願意搬到臺三線客庄生活，客庄本身的人文歷史非常重要，包括祖先做了哪些事情，對客庄的土地、歷史有何貢獻…等，這些所謂的「客庄故事」，都應該被研究跟發揚，讓更多人知曉。 最後，李主委打趣地說，浪漫應該要有想戀愛的感覺，他強調，「不髒亂」是浪漫的基本要素，因此環境整備非常重要。李主委以「電線電纜地下化」及「交通運輸」為例，說明將協調中央及地方政府一同努力，讓臺三線客庄能更加乾淨舒適，打造出浪漫的生活環境。 打造「國家級臺三線客庄浪漫大道」是蔡總統重大客家政策主張之一，為落實當前「開放政府」及「擴大公民參與」等施政理念，特別規劃於政策形成初期，開放民眾由下而上的提議，使政策推動更貼近地方需求。本次開辦以臺三線為主軸之地方系列論壇，目的係藉聽取各界民眾及地方政府意見、凝聚共識，以作為臺三線後續推動之參考依據。 今日會議將彙整10場地方論壇之成果與評述報告，透過工作坊分組討論及圓桌論壇，期匯聚中央、地方及民眾對臺三線浪漫大道之共識結論，並盼未來能整合跨部會、跨中央與地方，以及跨域資源，共同推動客家文藝復興，打創一條產業、生態、人文及歷史縱深的浪漫大道。



訊息來源：客家委員會



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