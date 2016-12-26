真的跑得動！ 第一科大學生飆創意 手工打造瓦楞紙車



(中央社訊息服務20161226 14:16:53)用瓦楞紙做得車真的跑得動！這是國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）大陸學生在「創意發想實作課程」的作品，8輛各式造型的瓦楞紙車，不論是車身外殼或是內部座椅，甚至是車輪，全都使用瓦楞紙組裝而成，最酷的是，每輛瓦楞紙車都可以「被開」上路。



由第一科大通識教育中心專案助理教授李國維所規劃的「創意發想實作課程」，要求一群來自大陸陽光學院的39位學生，分成8組，每組團隊在短短一個多月的時間裡，僅能利用瓦楞紙及美工刀，完成瓦楞紙車的製作。「我希望學生能夠在有限的時間與資源下，施展極大的創意，也藉此培養學生動手實作與解決問題的能力，並發揮分工合作的精神完成瓦楞紙車。」李國維指出。



瓦楞紙車製作完成還不夠看，車子能否上路才是考驗的開始。李國維帶著學生走出教室進行實測，但他刻意不選平坦路面，改挑草地與泥土路，並以25公尺做為競賽距離。比速度，看哪輛車能以最短的時間抵達終點線；比承重，看哪輛車能夠乘載的重量最大，而且得在限時一分鐘之內，到達終點線。



8輛瓦楞紙車在學生的推動之下，紛紛卯足全力衝刺，過程中一度發生有瓦楞紙車面臨車輪、車身解體的意外插曲。李國維表示，安排學生將瓦楞紙車開上路的競賽規劃，也是在訓練學生的應變能力，當一個作品用於實際測試時，一旦出現任何狀況，學生當下必須能提出相對應的解決之道，像是瓦楞紙車的車輪突然滾落，學生必須馬上調整車體的力學、結構、摺法等，經過反覆測試，讓瓦楞紙車能夠順利前進。



最後，8輛瓦楞紙車以最快速度4.9秒，及最高乘載重量約130公斤取得競賽優勝。李國維表示，比賽的名次是其次，最重要的是學生在過程中懂得團隊力量的重要性，即便是跨組別也能相互合作，而非彼此較勁。來自大陸的大學生王輝表示，在大陸比較少接觸實作課程，在台灣可以透過專業課程提升實作的技術，收穫很多。另一位學生鄭顏清則說，過去學習較著重於背誦及考試，動手實作的能力較弱，很喜歡台灣這樣的上課方式。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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