跨界整合 海大結合社會資源成立「三創基地」



(中央社訊息服務20161226 14:16:32)創新、創意與創業已是全球新創產業發展的趨勢，國立臺灣海洋大學除了開設「三創學程」將各系所專業帶進實務創業之外，更進一步結合社會資源與中華經貿文化創新發展協會及天津南開大學濱海開發研究院文創中心與文創共和公司合作設立「海大三創基地」，歡迎勇有創業夢想的青年一起來築夢。 海洋大學校長張清風表示，為了精進教學、縮短學用落差，海大積極推動產學合作，發展產學實務課程，培養學生產業應用能力，這次結合社會資源成立「海大三創基地」，希望建構一個鼓勵年輕人勇敢追夢、共享且激盪創意的空間，透過團隊創意發想、討論與實踐，碰撞出全新創意火花，激發更多創業可能。 位於基隆市中正區正榮街77巷9-2號3樓金蓬萊社區的「夢想Σ」創業基地，積極招募創意、創新、創業團隊與展覽加入，目前進駐的核心團隊主要以海洋大學學生為主，近期有林子堯、王傑、王金順…等五位藝術家與海洋大學學生主題作品展覽及產品展售，未來將陸續開放空間及場地租借，讓所有青年創業家與夢想實踐者來到這裡，腦力激盪與作品展演。 海大學生創業團隊食品科學系戴大銘同學表示，這個「夢想基締」是由學生聯手打造，希望用我們的熱情，締造基隆新機，點亮基隆生命，這裡是年輕人「點亮基隆」的第一哩路，也是為所有夢想家所打造的平臺，透過共創、共學與共享，讓我們能夠一起做有意義的事情，讓生命有更多不同的想像！



訊息來源：國立台灣海洋大學



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