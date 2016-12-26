教育部邀集機關聯合訪視 協助僑生解決求學及生活疑難



(中央社訊息服務20161226 14:11:51)為深入瞭解僑生在台求學期間切身相關問題，教育部邀集中央有關機關聯合訪視僑生，北區場次活動於廿六日假龍華科技大學舉行。藉由與僑生座談互動，實際了解並協助其解決在台求學及生活層面所遇到的疑難事項，以彰顯政府關懷僑生美意。



龍華科技大學校長葛自祥首先致歡迎詞表示，國際化為現今台灣高等教育的主流，龍華科大積極推動國際化、並加強國外姐妹校校際交流，吸引大批外國學生前來就學，目前校內共有7百餘名境外生與僑生，分別來自大陸、馬來西亞、越南、日本、加拿大、韓國、香港等國。學校也定期舉辦各類活動，期待提升境外生對台灣及學校的認同與歸屬感，並透過彼此文化交流及學習，讓龍華學子更具國際視野。 葛校長說，來台就讀大學校院的僑生，業經我國投入教育資源培育，對國內文化、語言及生活具有一定程度的瞭解，留用及延攬優秀僑生對於我國產業的國際連結及全球布局裨益甚鉅。他並以自身求學時所遇到的僑生同窗，不論是返回僑居地或是留台發展，都能夠事業有成，獲得很大的成就，顯見台灣的高教品質有一定的水準。 另外，教育部國際及兩岸教育司司長楊敏玲則表示，我國僑教政策推展迄今已歷40餘年，隨著全球化、國際化的來臨，世界各主要國家或地區競相投入資源吸引及延攬優秀人才，由於台灣具有優質的高等教育環境、提供多樣獎助學金及良好的學業與生活輔導，吸引愈來愈多的僑生來台灣就讀，目前在學的大專校院僑生逾2萬人，有效培育海外華裔人才。 楊敏玲指出，目前僑生來台就學常會面臨入出境、住宿、生活、保險、學業、實習、就業等問題，藉由邀集僑委會、陸委會、外交部領事事務局、內政部移民署、內政部役政署、衛福部健保署、海外聯合招生委員會等有關機關聯合訪視，可深入瞭解僑生與其在台就學期間切身相關問題及建議，這對在異地求學僑生的實質幫助很大。 隨後的訪視活動，由僑輔老師及僑生代表先進行分組討論，除可以與不同學校代表認識及交流之外，也藉由團體研討分享相關資訊，並於綜合座談中進行分組報告及提問，中央各機關代表再針對僑生所提的問題或困難，當場做面對面的溝通說明。座談會後並安排校園導覽及鶯歌陶瓷博物館參訪活動，以促進校際間僑生情誼，並增進對台灣歷史文化、自然生態及風土民情的認識。



訊息來源：龍華科技大學



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