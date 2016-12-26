遠東科大2016鋁線創意設計暨創意發明構思競賽成績出爐



(中央社訊息服務20161226 14:09:41)遠東科技大學2016年鋁線創意設計暨創意發明構思競賽成績出爐，創造力中心主任陳玉崗表示，這兩項具有傳統及指標性的競賽，幾乎是每位遠東人，在校期間必要參加的比賽之一。在鋁線創意設計方面，今年共有33位老師指導675位學生，創作725件作品參賽，前三名分別由工設系陳書民《灰姑娘的鋁線鞋》，商設系陳浚華《猴子屁股》，機械系丁子號《戰爭與和平》獲得；另外還選出7件優等及40件佳作，將於創造力中心展覽至12月30日止。而中國大陸江蘇蘇州應用技術學院短期研修生四位同學，由任勇老師帶領參賽，並獲得佳作的成績，同時也享受遠東科大學生自由創作的氛圍。



此次比賽第一名工設系陳書民表示，《灰姑娘的鋁線鞋》共花他三天時間製作，流線的設計，顏色的搭配，聯結處完全不使用黏著劑，讓他的作品脫穎而出。



另一項創意發明構思競賽更有43位老師指導848位同學，產出972件作品，經過激烈競爭，產生商設系楊秉翰《易開罐保》、機械系丁子號《防盜安全》、商設系黃琮暉《晾衣速乾》作品獲得前三名，另外也選出7件優等35件佳作。



遠東科大研究發展處研發長葉彥良表示，遠東科大這些年能有源源不斷的創意發明，該項比賽扮演很重要的角色，有些發想也許未臻成熟，但透過專利諮詢，以及老師幕後扮演推手，屢屢能在各項發明展拿下大獎，更在專利申請及發照，領先全國大專校院，而同學也樂在腦力激盪，讓發明數量與品質都有可觀之處，也成為遠東科大的亮點與金字招牌。



訊息來源：遠東科技大學



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