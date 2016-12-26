交大電機/IBM『次世代行動裝置智能晶片技術研討會』圓滿閉幕



(中央社訊息服務20161226 14:07:55)交大─IBM智慧物聯網與巨量資料分析研發中心(以下稱IBM研發中心)於12月22日上午舉辦「次世代行動裝置智能晶片技術研討會」，交通大學校長張懋中致詞時表示目前的研究工作仍然需從應用面著手，如果依舊由技術面角度切入，將會是一條漫長而辛苦的道路。



本次研討會特別邀請中華電信前董事長、本校榮譽教授呂學錦博士及美國Devlin Law Firm LLC Dolly Wu博士進行專題演講。會中呂學錦博士分享了從施振榮董事長所創的著名企業競爭策略「微笑曲線」翻轉向上成「彩虹曲線」的概念。相似的坐標, 但不完全相同：縱軸表價值，橫軸表產品的價值鏈或生命週期的不同階段。兩者的差別是，在彩虹曲線，組裝和製造有著最高的價值。尤有甚者，為了適應當前的競爭形勢，我們必須把這個概念的範疇再擴大，因此，把組裝和製造（manufacturing）延伸，包含平台（platform）、生態系統（ecosystem）和表演（performance）。小隱隱於野，做一種產品或一個應用；中隱隱於市，做平台；大隱隱於朝，做生態系統。微笑曲線代表的是知難行易，彩虹曲線代表的是知易行難，而把曲線拉平即代表知行合一。同時更表示企業領導者對於創新的態度及決策，即決定了該企業是否能通過轉型升級的挑戰。



另外，本次研討會也邀請交大闕河鳴教授、廖竟谷教授及黃柏蒼博士分別分享有關行動裝置的研究成果，並和現場嘉賓與學生進行意見交流及討論，現場互動熱烈，研討會順利圓滿完成。



IBM與交大攜手整合業界與學界的資源，IBM公司捐贈高達美金140萬元的IBM InfoSphere Streams開發平台，協助交大電機培育「智慧物聯網(iIot)」領域相關的人才及學術研究，交大電機成為IBM公司在亞洲學術界的第一個合作夥伴。此次舉辦的「次世代行動裝置智能晶片技術研討會」，邀集產學界菁英共同分享彼此的研究心得與成果，最終希望企業藉由策略性創新翻轉微笑曲線，進而躍上彩虹的頂端。



訊息來源：國立交通大學電機工程學系



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