樹科大寒轉免筆試 報名至1月21日截止



(中央社訊息服務20161226 14:06:34)更完整的專業設施、更創新的校園景觀，盡在樹德科大。樹德科大105學年第二學期轉學考，報名日期截至106年1月21日止，免筆試，僅須面試，或部份系級書面審查，簡章即日起可上網列印參考，勿失良機。



公共事務室陳慶樑主任提醒有意報名考生，簡章可在樹德科大警衛室、或是就近前往本市三民區樹德家商警衛室免費索閱，惟數量有限，但紙本簡章僅供瀏覽，報名時仍需上網依相關規定流程填寫列印傳送。



寒轉生報名方式分為網路填表及郵寄繳交報名資料，即日起至106年1月18日下午3時截止；現場電腦填表及報名資料繳交自106年1月19日至21日辦理，時間上午10時至12時、下午13時30分至15時，歡迎符合資格條件學生報考。



105學年第二學期寒假轉學考類別分為：日間部及進修部之四年制二年級與三年級；進修部二年制一年級、附設專科進修學校二年制（二專）一年級轉學生。其中二專到校上課時間每週一天，上課時間由各科彈性調整訂定。



樹德科大寒轉參考網址http://reg.aca.stu.edu.tw （招生考試服務網），或是http://www.stu.edu.tw「首頁」；公共事務室洽詢電話：07－6158000轉1902~1907；進修部分機2512、2510~2511、教務處分機2004~2006、或2014~2016。



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訊息來源：樹德科技大學



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