2老婦橫越馬路被撞 雙雙不治中央社 (2016-12-26 15:30)
嘉義縣布袋鎮張姓老婦人與鄰居周翁姓老婦人昨天晚上一起橫越馬路時，不幸遭汽車直接撞上，張婦還被撞拋到對向車道，2人送醫急救仍不治。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 105年12月26日
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