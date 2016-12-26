女子團體「伊梓帆」是由「伊伊」陳伊（左）、「梓梓」董梓甯（中）、「小帆」楊曉帆（右）等3個默契十足的女生組成。經過一年多準備，首部寫真單曲獻出「男友視角」，隊長梓梓說「三個人只要在一起，什麼都不怕」。中央社記者張新偉攝 105年12月26日