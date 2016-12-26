伊梓帆默契足 網路人氣夯中央社 (2016-12-26 15:30)
女子團體「伊梓帆」是由「伊伊」陳伊（左）、「梓梓」董梓甯（中）、「小帆」楊曉帆（右）等3個默契十足的女生組成。網路人氣加起來超過80萬，伊梓帆靠著舞台上活潑、俏皮的表演吸引粉絲。去年9月離開職棒啦啦隊之後，拍寫真、錄單曲成了這半年來最大的挑戰。中央社記者張新偉攝 105年12月26日
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