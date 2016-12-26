女子團體「伊梓帆」是由「伊伊」陳伊（左）、「梓梓」董梓甯（中）、「小帆」楊曉帆（右）等3個默契十足的女生組成。許多粉絲一開始是從職棒啦啦隊認識她們，「伊梓帆」取其「一直煩」的諧音，原本是玩樂時組成的團體，如今成了正式團體名稱。中央社記者張新偉攝 105年12月26日