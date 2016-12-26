反同婚民眾闖總統府前（2）中央社 (2016-12-26 15:30)
立法院司法委員會26日通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚團體表示，不能接受，將反對到底、繼續抗爭，未來將發動公投，並動用公民罷免權。中央社記者吳家昇攝 105年12月26日
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