家貧夜市行乞 4旬婦攜4童公廁洗澡中央社 (2016-12-26 15:30)
昨天是耶誕節，嘉義縣1名陳姓婦女帶著4名兒女到台南花園夜市行乞，還在夜市廁所洗澡，警方獲報趕往，將陳女1家安置在旅館，且通報社工處理。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年12月26日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
- SUPERDRY 極度乾燥 短袖 潮T T恤 酒紅色
- NINE WEST--金屬鞋跟麂皮高跟鞋-個性銀黑
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯翡翠手鐲(實物實拍 G7-929)
- 熱賣水冷扇商品系列!北方NORTHERN 移動式冷卻器NR988 (公司
- NIKE (男) 耐吉 NIKE AIR MAX 90 ESSENTIAL 休閒鞋 白-5373
- A.S.O 璀璨系列 華麗水鑽絨面涼拖鞋(金)
- 【緣運坊】莉莉安娜珊瑚石玉髓手鐲
- 【龍吟軒】黑紫檀木 祝福引福笑佛木雕工藝擺件一對 (大件漆
- HUGO BOSS光學眼鏡 休閒經典百搭款(黑) #HB0754F KD1
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】絕對信心-手鍊(BK0517)
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》