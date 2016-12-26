中聖復交 兩國外長簽公報中央社 (2016-12-26 15:30)
中國大陸外交部26日宣布與聖多美普林西比恢復外交關係。大陸外交部長王毅（右坐者）在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談後，兩國簽署復交聯合公報。（照片取自大陸央視微博）中央社 105年12月26日
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