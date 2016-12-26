耶誕大賽 灰狼首次亮相不敵雷霆中廣新聞網 (2016-12-26 15:10)
美國職籃NBA，明尼蘇達灰狼隊首度登上耶誕節大賽舞台，但是奧克拉荷馬雷霆以112比110擊敗了灰狼，灰狼輸球以後戰績九勝21敗，跟小牛以及太陽一起在西部聯盟墊底。
（陳楷報導）
NBA從開張第二個球季開始安排耶誕節比賽，到了1983年才變成年度招牌的重點戲碼，不過一直到今年以前還有灰熊、灰狼跟黃蜂三隊從來沒登上耶誕節的全美轉播舞台。
灰狼今年打到耶誕假期前只拿了九勝，不過剛好碰上雷霆隊，總算首次亮相。灰狼上半場命中率超過五成但只投進兩個三分球，從第一節末領先七分打到第四節最多落後二十分。聯盟得分王魏斯布魯克上半場攻下17分，下半場則傳出十次助攻，第三節換亞當斯拿了12分，魏斯布魯克全場33分鐘出手25次得了31分15助攻七籃板，打出本季第五場30分15助攻的比賽，但中斷了連三場40分的紀錄，亞當斯22分，替補坎特20分，雷霆三名主力命中率接近六成。灰狼全隊11次抄截只有12次失誤，湯恩斯26分八籃板，威肯斯23分，拉文16分，替補穆罕默德15分，魯比歐十次助攻。
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