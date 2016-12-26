大陸海軍「遼寧號」航空母艦由東海穿越宮古島南下進行軍演，國防部表示，遼寧號由5艘作戰艦護衛，昨天晚間8點左右言我防空識別區東南邊外20海浬經巴士海峽航行，今天上午9點通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬繼續向西南航行。國防部表示，我方都有預置海空兵力全程警戒、監視偵察。



遼寧號大約在昨天晚間通過台灣東邊海域，有住在花蓮的網民反映昨晚空軍F-16戰機緊急起飛，一直到深夜凌晨才降落，相當辛苦，今天有平面媒體報導，空軍出動攜帶偵察設備的F-16戰機前往偵照遼寧號戰鬥群，不過國防部對此還沒有正式回應。



(圖片引自：維基百科Simon YANG)



